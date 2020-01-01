الاتحاد يُنسق مع كاريلي خطوات العودة للتدريبات

الدوري سيُستأنف في بداية أغسطس القادم

اجتمع أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد السعودي مع المدير الفني للفريق فابيو كاريلي في حضور أحمد الكعكي المشرف العام على الكرة للتنسيق فيما بينهم لعودة اللاعبين للتدريبات الجماعية بعد عودة النشاط الرياضي.

كانت وزارة الرياضة السعودية قد اتخذت قرارًا باستئناف النشاط الرياضي من جديد بدءً من الـ21 من يونيو الجاري، ومن ثم أعلن الاتحاد السعودي عودة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس القادم.

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وفيما يتدرب اللاعبون حاليًا في منازلهم تحت إشراف الأجهزة الفنية، بدأت الأندية بالفعل الخطوات الأولى لعودة التدريبات الجماعية سواء عودة الأجانب إلى السعودية أو إعداد اللاعبين المحليين بدنيًا.

النادي الغربي أوضح عبر حسابه الرسمي على تويتر أن الاجتماع الثلاثي الذي جرى عبر الفيديو تناول مراجعة ومناقشة كافة الخطوات التي تضمن عودة مثالية للفريق بعد قرار وزارة الرياضة استئناف النشاط الرياضي.