الاتحاد سبب أزمته؟ .. أول تصريح من كاراسكو بعد استبعاده من الشباب وجدل محمد المنجم

هل هناك خلاف بين النجم البلجيكي ومحمد المنجم؛ رئيس الشباب؟

ظهر البلجيكي يانيك كاراسكو؛ نجم الشباب السعودي، لتوضيح الحقيقة لجماهير ناديه بعد مزاعم معاقبته على خلفية رفض انتقاله لنادي الاتحاد خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

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لؤي مشعبي؛ رئيس النادي الجداوي، كان قد أكد اتفاقه مع محمد المنجم؛ رئيس النادي العاصمي، على ضم البلجيكي في الصيف المنقضي، قبل أن يتراجع الأخير عن إتمام الصفقة وسط جدل كبير.

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وجاء استبعاد كاراسكو من مواجهة القادسية؛ ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، حيث الجولة الأولى بعد غلق الميركاتو الصيفي لأبوابه في الثاني من سبتمبر الجاري، ليزيد الجدل.

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بل أن المنجم نفسه هو من زاد الجدل اشتعالًا بتصريح "الشباب أكبر من أي لاعب"، عند سؤاله عن البلجيكي عقب مباراة القادسية.

لكن صاحب الـ31 عامًا ظهر من جديد مع الشباب خلال مواجهة التعاون أمس السبت، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن، إذ شارك لمدة 30 دقيقة.

وعقب المباراة، أوضح يانيك حقيقة نشوب أزمة بينه وبين المسؤولين في الشباب، لرفض انتقاله للعميد، إذ نفى تمامًا ذلك، مؤكدًا أن غيابه كان للإصابة.

وقال كاراسكو في تصريحاته لبرنامج "دورينا غير": "غيابي كان بسبب الإصابة، والنادي على علم بذلك لا غير، لدي إصابة لذا لم ألعب أمام القادسية، وأمام التعاون جلست احتياطيًا، فالدفع بي لـ90 دقيقة كامل بمثابة المخاطرة".

وعن المباراة المقبلة لليوث أمام الخلود، ضمن دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، علق الجناح الأيسر: "أدرك جيدًا ضرورة بطولة كأس الملك ، الخسارة يعني الإقصاء وانتهاء المنافسة، لذا كل مباراة مهمة جدًا بالنسبة لنا".

يذكر أن كاراسكو كان قد انضم للشباب في صيف 2023 قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2026-2027.