"الاتحاد قلل من نفسه ويريد إلهاء جماهيره!" .. مسؤول شبابي سابق يهاجم إدارة العميد

تصرف الاتحاد بين الهلال والنصر وضعه في موقف محرج..

فجر نادي الاتحاد السعودي جدلًا كبيرًا بشكواه ضد ثنائي الهلال؛ سعود عبدالحميد والبرازيلي مالكوم، على خلفية أحداث نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، التي وقعت في 30 من أبريل الماضي.

المباراة حسمها الزعيم لصالحه بالفوز بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة".

لكن الجدل صاحب هدف الفوز الذي أحرزه سعود في الدقيقة 81 من عمر المباراة، وذهب بعده لاستفزاز جمهور العميد باحتفاله بإحضار كرسي والجلوس عليه في تقليل من النمور، كذلك قام زميله البرازيلي بإشارات لا أخلاقية تجاههم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الاتحاد لم يقدم شكواه بعد المباراة، وفضل تأخيرها قبيل النهائي المنتظر بين الهلال والنصر، وقدمها بالفعل أمس الإثنين، كي يحرم الثنائي من المشاركة في ذاك الديربي المهم، وهو ما أثار حفيظة طلال آل الشيخ؛ المدير التنفيذي السابق لفريق كرة القدم بنادي الشباب والناقد الرياضي الحالي ببرنامج "رياضة سكوب"..

آل الشيخ قال: "من الواضح أن النصر ضغط على الاتحاد لتقديم شكوى قبل النهائي، لكن نصيحتي للاتحاد إن كان يريد أن يكون كبيرًا ويبقى كبيرًا عليه أن يكون مستقلًا، هذا التصرف يقول إنه ليس مستقلًا، لماذا لم يقدم شكواه منذ حدوث الواقعة؟!، حتى الاحتجاجات لها 24 ساعة من حدوث المباريات، هل يصح أن أقدم شكوى ضد لاعب في الموسم المقبل على إثر واقعة حدثت في الموسم الماضي؟!".

وأضاف: "لا تقلل احترامك ولا تقلل من الكيان، يكفي أنك قللت منه من قبل، تريدون إلهاء الجماهير عما حدث في الموسم، كفى تخبيصًا!، النادي يهمه الحفاظ على جمهوره، لكن الاتحاد نام وفجأة استيقظ، الاتحاد عظيم، لكنه قلل من نفسه بالتأخير في تقديم الشكوى".

يذكر أن نهائي أغلى الكؤوس بين الزعيم والعالمي من المقرر أن يقام في 31 من مايو الجاري، على ملعب الجوهرة المشعة، في مدينة جدة.