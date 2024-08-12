الاتحاد حسم قراره .. اجتماع حاسم مع جوتا لتقرير مصيره

اللاعب ارتبط بالانتقال إلى الفتح

حسم الاتحاد قراره النهائي بشأن مستقبل جناحه البرتغالي، جوتا، ومن المقرر أن يجتمع مسؤولوه مع اللاعب يوم الإثنين القادم لدراسة الخيارات المتاحة لتقرير مصيره.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن جوتا خرج من حسابات الفريق الفنية للموسم القادم بقرار من المدرب لوران بلان، مشيرة إلى أن إدارة النادي تُحاول إقناعه حاليًا بقبول الانتقال إلى الفتح مع تحمل الناديين معًا قيمة راتبه الكبيرة.

خيار الانتقال إلى النموذجي هو الأهم لكنه ليس الوحيد أمام الاتحاد ورئيسه لؤي مشعبي، إذ جهزت الإدارة عدة حلول لضمان التخلص من لاعب سلتيك السابق بأقل الخسائر المالية الممكنة، وسيتم نقاش اللاعب لاختيار أحد تلك الحلول.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

من جانب آخر، أوضحت الرياضية أن المدافع الإيطالي، لويز فيليبي، بات قريبًا كذلك من الرحيل عن العميد لعدم اقتناع المدرب الفرنسي بمستواه خلال فترة الإعداد، مشيرة إلى أن النادي ينتظر تحديد ميزانية سوق الانتقالات لاتخاذ خطوة جدية في طريق التخلص منه.

يُشار إلى أن الاتحاد ضم جوتا بناءً على طلب المدرب السابق نونو سانتو لكنه لم يُسجل في قائمة الموسم الماضي للسماح بقيد فيليبي، وحين عودته للقائمة في يناير الماضي لم يُقدم الأداء المتوقع منه.