وجه التشيلي كارلوس فيلانويفا؛ لاعب اتحاد جدة السابق والفيحاء السعودي الحالي، رسالة إلى جمهور ناديه السابق، ردًا على أحد جماهير العميد.

التشيلي كان قد رحل عن صفوف النادي الجداوي في يناير 2020، بعدما كان قد انضم له في صيف 2016 قادمًا من شباب الأهلي الإماراتي.

وخاض صاحب الـ34 عامًا 106 مباراة بقميص النمور، سجل خلالها 15 هدفًا وصنع 32 آخرين.

أحد جماهير النادي الجداوي نشر فيديو للاعب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معلقًا: "بما إن الوضع ركود وممل: 9 دقايق من السحر الحلال مع الأفضل دائمًا كارلوس فيلانويفا.

ورد فيلانويفا، إذ كتب: "أجمل الذكريات مع الاتحاد!! أتمنى لكم الأفضل دائمًا، وأطيب تحياتي لكم جميعًا".

The best memories with Ittihad!! I will always wish you the best. Best regards to all of you. https://t.co/powilsktB4