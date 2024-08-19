المشروع السعودي بريء .. مفاجأة عن مسؤول اتحادي خطط لرحيل فيصل الغامدي منذ الموسم الماضي

حدث هذا رغم أنه أحد أهم لاعبي العميد!

مفاجأة كبرى تفجرت في كواليس رحيل فيصل الغامدي؛ لاعب الاتحاد السعودي، للاحتراف الخارجي، رغم أنه أحد أهم لاعبي العميد في الموسم الماضي، والحاجة الكبرى لخدماته سعيًا وراء العودة للتتويج بالبطولات.

الغامدي رفقة زميله مروان الصحفي سافرا إلى بلجيكا، للاحتراف في نادي بيرشكوت، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

جمهور الاتحاد يظن أن احتراف الثنائي يأتي ضمن خطة المشروع السعودي لفتح باب الاحتراف أمام اللاعبين الصغار، دعمًا لرؤية 2030، لكن تبدو الأمور غير ذلك تمامًا..

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الصحفي الاتحادي ماجد هود أكد أن رامون بلانيس؛ المدير الرياضي في النادي الجداوي، خطط لرحيل الغامدي منذ الموسم الماضي، على خلفية قرار تقليص قائمة الفرق من 30 إلى 25 لاعبًا فقط، منهم عشرة لاعبين أجانب.

وقال هود خلال تصريحاته لبرنامج "دورينا غير": "بلانيس عقب نهاية الموسم الماضي رفع تقريرًا للإدارة بأسماء اللاعبين المطلوب رحيلهم منهم صالح العمري، زكريا هوساوي، سلطان الفرحان، أحمد بامسعود، وهناك لاعبين سيكونان مفاجأة لجمهور الاتحاد، لكنني سأذكر واحدًا منهما فقط طالما أنه احترف بالفعل ألا وهو فيصل الغامدي، أما الآخر فلن أذكر اسمه بما أنه لا يزال في النادي إلا أنه لاعب كبير".

وأضاف: "بلانيس لم يكن يرغب في استمرار الغامدي بالنادي، كتب في تقريره أنه يريد الاستثمار به، إذا جاءه عرض بـ70-80 مليون سيرحل، لكن لم يأته عروض وقتها".

يذكر أن الغامدي - صاحب الـ23 عامًا - شارك الموسم الماضي في 36 مباراة مع العميد في مختلف البطولات، سجل خلالها هدفًا وصنع آخر.