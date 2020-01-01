الاتحاد يتوصل لاتفاق مع فيشيو حول مستحقاته المالية

اللاعب كان قد فسخ عقده من جانب واحد

نجحت إدارة الاتحاد في تفادي شكوى جديدة ضد النادي في فيفا، ذلك بعدما توصلت لاتفاق مع لاعب الفريق السابق "إيميليانو فيشيو" حول مستحقاته المالية المتأخرة.

اللاعب الأرجنتيني كان قد فسخ عقده من جانب واحد عقب مباراة الاتفاق في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، ذلك لعدم حصوله على مستحقاته المالية ومعاناته وأسرته جراء ذلك.

المزيد من الفرق

الاتحاد يُنافس الرائد على توقيع لاعب وسط الفيحاء

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الإدارة الاتحادية برئاسة أنمار الحائلي نجحت في التوصل لاتفاق مع فيشيو على جدولة مستحقاته لدى النادي قبل أن يتوجه لتقديم شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم

وأضافت الصحيفة أن مستحقات فيشيو المتأخرة تبلغ قيمة 3 رواتب شهرية تُمثل الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده الذي كان ممتدًا لعام ونصف وتم توقيعه في سوق الانتقالات الصيفي الأخير.

وأشارت الرياضية أن جدولة المستحقات تبدأ من نهاية مارس القادم، حيث سيستلم اللاعب راتبًا شهريًا نهاية كل شهر، وهو نفس ما فعلته الادارة مع كارلوس فيلانويفا الذي رحل في سوق الانتقالات الشتوي إلى الفيحاء.

يُشار إلى أن الاتحاد يستعد حاليًا لمواجهة الشباب مساء اليوم السبت في ختام الجولة الـ20 من الدوري السعودي، وسيلعب ضده مجددًا ذهابًا وإيابًا في نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.