بطل معركة فارينزي .. فرحة الشمراني يغادر الاتحاد بعد تجديد عقده!

بلان قرر عدم استمرار الشمراني

اتخذ نادي الاتحاد برئاسة لؤي مشعبي قرارًا بشأن لاعبه فرحة الشمراني، وذلك بعد توتر العلاقة بينه وبين الجهاز الفني بقيادة الفرنسي لوران بلان مؤخرًا، بعد واقعة اشتباكات مواجهة فارينزي البرتغالي.

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وكان الشمراني قد تسبب في أزمة خلال مواجهة الاتحاد ضد فارينزي، ضمن معسكر الفريق استعدادًا للموسم الجاري 2024-25، حيث قام بالاعتداء على لاعبي المنافس لتتطور المعركة، مما استدعى تدخل حكم المباراة لإنهاء المواجهة بعد 80 دقيقة فقط.

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وأعلن الاتحاد عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن تجديد عقد الشمراني لمدة 3 مواسم، لينتهي عقده في صيف 2028.

وأفاد العميد بأن الاتحاد وافق على إعارة الشمراني إلى نادي الخلود لنهاية الموسم الحالي، بعد أن قام اللاعب بتجديد عقده بشكل رسمي.

يُذكر أن لوران بلان قام باستبعاد الشمراني وطلال حاجي أبطال معركة فارينزي، حيث شارك الثنائي الفترة الماضية مع فريق الشباب بالنادي، ليتم اتخاذ قرار بإعارة فرحة إلى الخلود.