الاتحاد يقدم عرضاً ضخماً لضم صلاح .. ويحدد بديلين إذا رفض ليفربول

النمور يحاولون مجدداً مع الملك المصري

تحدثت أنباء عن إحياء الاتحاد اهتمامه بالتعاقد مع نجم ليفربول محمد صلاح هذا الصيف، وتحديده بديلين إذا فشلت الصفقة.

وحاول الاتحاد التعاقد مع النجم المصري خلال الصيف الماضي، وتحدثت التقارير وقتها عن عرض تخطى 150 مليون يورو لإقناع ليفربول بترك جناحه يغادر، لكن النادي الإنجليزي رفض.

وأوضح "رودي جاليتي" أن الاتحاد سيعود خلال الأيام المقبلة بعرض جديد لضم صلاح تم وصفه بالمتوحش من قبل خبير الانتقالات الإيطالي بتقريره في "تيم توك".

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وذكر التقرير أن رغم العرض الضخم ولكن إدارة الاتحاد لا تشعر بأن هناك تقدم في المفاوضات، ولذا بدأ الحديث عن بدلاء لصلاح حال تعثر الصفقة.

وأفاد التقرير بأن هيونج مين سون، نجم توتنهام وكوريا الجنوبية، وفيديريكو كييزا، جناح إيطاليا ويوفنتوس، هما المرشحان على التوالي من قبل إدارة الاتحاد لدعم هجوم الفريق إذا فشلت مساعي ضم صلاح.