نقل نجم الاتحاد إلى المستشفى بعد مباراة العين .. والأطباء يتخذوا هذا القرار!

ضربة جديدة لنادي الاتحاد..

أعلن نادي الاتحاد السعودي، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، "نقل" أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم إلى المستشفى؛ بعد مواجهة العين.

الاتحاد فاز (3-0) على الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025.

وفي هذا السياق.. كشف الاتحاد في بيان رسمي، عن اطمئنان لؤي مشعبي، رئيس مجلس إدارة شركة النادي "غير الربحية"، على صحة عبدالرحمن العبود، جناح الفريق الأول لكرة القدم، بعد "نقله" إلى المركز الطبي الدولي، بسبب إصابته في مباراة العين.

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وأشار العميد الاتحادي إلى أن الأطباء قرروا بقاء العبود في المسشفى؛ من أجل متابعة حالته الصحية عن كثب؛ وذلك بعد إجراء مجموعة من الفحوصات له.

وأوضح نادي الاتحاد أن حمزة إدريس، أسطورة العميد والذي يعمل مساعدًا إداريًا في الفريق الأول حاليًا، بالإضافة إلى طبيب النادي، حرصا على التواجد بجوار اللاعب، في المستشفى.

جدير بالذكر أن عبدالرحمن العبود البالغ من العمر 29 سنة، تعرض للإصابة في وجهه خلال مباراة الاتحاد والعين؛ حيث تم معالجته داخل أرضية الملعب، قبل استبداله في الدقيقة 69.