رسميًا | هيرفي رينارد يستبعد نجم الاتحاد من منتخب السعودية قبل "خليجي 26" .. واستدعاء بديله!

ضربة جديدة للأخضر السعودي..

في ضربة جديدة.. استبعد هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، أحد الأسماء المهمة من معسكر الأخضر؛ وذلك قبل انطلاق بطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون".

منتخب السعودية يستعد للمشاركة في بطولة كأس الخليج، التي تستضيفها الكويت في الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 3 يناير 2025؛ حيث أسفرت القرعة عن وقوع الأخضر في "المجموعة الثانية"، إلى جانب العراق والبحرين واليمن.

وأعلن الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر منصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين، استبعاد عبدالإله العمري، قلب دفاع نادي الاتحاد "المعار" من النصر، من معسكر الأخضر استعدادًا لـ"خليجي 26"؛ بسبب الإصابة.

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المنتخب السعودي أشار إلى أن التقرير المقدم من الجهاز الطبي، أكد أن العمري يحتاج إلى الخضوع لبرنامج علاجي وتأهيلي؛ وبناءً عليه قرر رينارد، استبعاد اللاعب من المعسكر.

وأعلن الأخضر أن المدير الفني للمنتخب، قرر استدعاء عون السلولي، قلب دفاع نادي التعاون؛ للانضمام إلى المعسكر الاستعدادي لبطولة كأس الخليج، بدلًا من المدافع الاتحادي المصاب.

جدير بالذكر أن الأخضر السعودي يُعاني من إصابة العديد من نجومه، قبل انطلاق بطولة كأس الخليج؛ أبرزهم القائد سالم الدوسري، الذي لا تزال الشكوك تحيط بمصير مشاركته - حتى الآن -.