أنباء سارة لهجوم الاتحاد قبل مواجهة ضمك

الاتحاد يستعد لمواجهة ضمك خارج الديار

تلقى الجهاز الفني بنادي اتحاد جدة السعودي لويس سييرا أنباءً سارة بجاهزية اللاعب البرازيلي رومارينيو قبل مباراة الفريق المُقبلة في منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

الاتحاد يستعد لمواجهة ضمك خارج الديار في منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين يوم الجمعة المُقبل.

وكان الجهاز الطبي بنادي الاتحاد قد تجاوز الإصابة وشارك في التدريبات الجماعية بفاعلية، مما يؤكد جاهزيته للمشاركة.

ويُغادر لاعبو الاتحاد غد (الأربعاء) إلى مدينة أبها، استعداداً لمواجهة فريق ضمك، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأمل الجهاز الفني تحقيق الفوز خارج الديار من أجل الحصول على دفعة معنوية قوية قبل مواجهة الهلال في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا الثلاثاء المُقبل.