الاتحاد ضد النصر: مباشر لحظة بلحظة

الاتحاد × النصر

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

3' خطأ لصالح الاتحاد بعد أن قام علي الحسن بعرقلة رومارينهو

انطلاق المباراة

تشكيل الاتحاد:

التشكيل| 4-2-3-1

مارسيلو جروهي

حمدان الشمراني - عمر هوساوي - زياد الصحفي - عبد الرحمن العبود

أندري أندري - برونو هنريكي

فهد المولد - رومارينيو - عبد العزيز البيشي

عبد الرزاق حمد الله

📋| إليكم قائمة النمور في مواجهة #الاتحاد_النصر 🐅 pic.twitter.com/FteORlyhGG — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) February 11, 2022

تشكيل النصر:

التشكيل| 4-2-3-1

وليد عبدلله

منصور الشمري - فونيس موري - عبد الإله العمري - سلطان الغنام

أنسيلمو دي مواريس - علي الحسن

خالد الغنام - تاليسكا - بيتي مارتينيز

جوناثان رودريجيز

أما النصر فيتواجد في المركز الثالث برصيد 38 نقطة ويبتعد عن الصدارة بفارق 6 نقاط ولكنه لعب مباراة أكثر من الاتحاد، ويسعى العالمي لمواصلة النتائج الرائعة مؤخرًا وتحقيق الانتصار الثامن على التوالي.

ويتصدر الاتحاد الدوري السعودي برصيد 44 نقطة من 18 مباراة ويقدم أداءً أكثر من رائع مع مدربه كوزمين كونترا، والآمال تتصاعد في الابتعاد أكثر بالصدارة وتحقيق الدرع الغائب منذ مدة طويلة، ويطمح الفريق لتحقيق الفوز العاشر على التوالي.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الاتحاد والنصر والتي تقام ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري السعودي، وستُقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبد الله الدولي