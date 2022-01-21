الاتحاد ضد الفيصلي: مباشر لحظة بلحظة

الاتحاد × الفيصلي

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29' تبديل اضطراري للفيصلي بخروج الصيعري ودخول صالح العباس

24' هدف ملغي للاتحاد، بسبب وجود تسلل على رومارينهو

24' تعطل اللعب لإصابة الكسار حارس الفيصلي، بعد التحام مع أحد لاعبي الاتحاد في إحدى الضربات الثابتة

22' خطأ للاتحاد بعد أن قام العمري بعرقلة فهد المولد

20' عررررررضية قوية من العبود ولكن روسي مدافع الفيصلي يشتت الكرة برأسه

19' الفيصلي بدأ في مبادرة الاتحاد بالهجوم

17' مرور أكثر من ربع ساعة بدون فرص خطيرة لأي فريق

12' عرررضية من الجهة اليسرى للاتحاد ولكن دفاع الفيصلي يشتت الكرة

9' العبود يراوغ بشكل رائع ويسدد! ولكن الكرة تصطدم بالدفاع

6' عرررررضية من برووونو ورأسية! ولكن الكرة تمر بسلام على دفاع الفيصلي

3' خطأ لصالح الفيصلي بعد عرقلة روسي

انطلاق المباراة

تشكيل الاتحاد:

التشكيل| 4-3-3

مارسيلو جروهي

حمدان الشمراني - عمر هوساوي - زياد الصحفي - مهند الشنقيطي

كريم الأحمدي - برونو هنريكي - عبد الرحمن العبود

رومارينهو - عبد الرزاق حمدلله - فهد المولد

تشكيل الفيصلي:

التشكيل| 3-4-3

أحمد الكسار

إيجور روسي - رافائيل سيلفا - أحمد عسيري

محمد العمري - هشام فايق - إسماعيل سيلفا ليما - صالح القميزي

أمالفيتانو - الصيعري - روسي

أما الفيصلي يتواجد في الترتيب الخامس عشر والمركز قبل الأخير برصيد 16 نقطة، ويسعى الفريق لتحقيق الفوز من أجل الهروب من مؤخرة الترتيب، ويبحث الفريق عن الانتصار الأول له في الدوري منذ نوفمبر الماضي، عندما حقق الفوز على أبها بهدف نظيف.

يتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة بقارق 3 نقاط عن النصر الذي لعب مباراتين أكثر من العميد، ويسعى لمواصلة الانتصارات والانفراد بالصدارة، بعد أن تغلب في الجولة الماضية على الرائد بهدفين لهدف.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الاتحاد والفيصلي والتي تقام ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري السعودي، وستُقام المباراة على ملعب الملك عبدلله الدولي.