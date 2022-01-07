الاتحاد ضد الفيحاء: مباشر لحظة بلحظة

الاتحاد 0 ×0 الفيحاء

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27' فرصة خطيرة للاتحاد عرضية من الجانب الأيسر لعبها الشمراني قابلها المولد بتسديدة من لمسة واحدة ولكنها خرجت إلى ركلة مرمى.

22' انحصار اللعب في وسط الملعب.

15' مرور ربع ساعة من الشوط الأول.

9' هدوء في أحداث المباراة وقلة الفرص الخطرة من الجانبين.

5' مرور خمس دقائق من عمر الشوط الأول، وسيطرة اتحادية لكن دون خطورة على مرمى الفيحاء.

1' والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل الاتحاد:

التشكيل| 3-4-1-2

مارسيلو جروهي

حمدان الشمراني - عمر هوساوي - زياد الصحفي - مهند الشنقيطي

برونو هنريكي - كريم الأحمدي

فهد المولد - رومارينيو - عبد العزيز البيشي

هارون كمارا

تشكيل الفيحاء:

التشكيل| 4-3-3

ستويكوفيتش

مخير الرشيدي - سامي الخيبري - حسين الشويش- أحمد بامسعود

ريكاردو - عبد الرحمن السفري - باناجيوتس

أمادو موتاري - مالك عبد المنعم - سلطان مندش

الاتحاد نجح في تحقيق فوزًا مثيرًا بالجولة الماضية على الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليواصل تربعه على صدارة الترتيب، ويكون بطلًا للشتاء في السعودية، وسيعمل على مواصلة الانتصارات أمام الفيحاء.

على الجانب الآخر الفيحاء، تعادل في آخر مبارياته أمام الاتفاق بهدف لكل فريق، وسيعمل على الخروج بنتيجة إيجابية أمام الاتحاد تساعده في البقاء ضمن المراكز المتقدمة بسلم الترتيب.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الاتحاد والفيحاء والتي تقام ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري السعودي، وستُقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.