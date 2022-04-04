الاتحاد ضد الفيحاء: مباشر لحظة بلحظة

الاتحاد 0×1 الفيحاء

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نهاااااية المباراة بفوز الفيحاء على الاتحاد ليتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه ويضرب موعدًا مع الهلال

95' عررررضية للاتحاد من الجهة اليمنى ورأسية من حمدلله ولكن الكرة تمر بجوار القائم

91' كورنادو يسدد الركلة الحرة قووووية ولكن ستويكوفيتش يواصل تألقه ويُخرج الكرة لركنية

90' خطأ للاتحاد من خارج منطقة الجزاء

81' أوووووووه، ستويكوفيتش يواصل الإبداع ويتصدى لرأسية خطيررررة من حمدلله

80' تسديدة قوووية من أندريه ولكن ستويكوفيتش يمسك بالكرة

هدف ملغي للاتحاد لوجود تسلل على رومارينهو

77' تسديدة من ريكاردو لاعب الفيحاء ولكن الكرة تمر بسلام على مرمى الاتحاد

72' تسديدة قووووية من كورنادو ولكن الكرة تمر بجوار القائم بقليل

67' تسديدة من أندريه فيلبي ولكن الكرة تصطدم بالدفاع وتخرج لركنية

63' أووووووه ستويكوفيتش يتألق مجددًا، يتصدى لرأسية خطيرررة من رومارينهو

61' أووووووووووووووووووووووووه ستويكوفيتش يتصدى لتسديدة ررررائعة من البيشي، ويُخرج الكرة لركنية

59' أووووووه تسديدة قوية من البديل كورنادو لاعب الاتحاد ولكن ستويكوفيتش يتألق ويُخرج الكرة لركنية

53' عرررضية من البيشي بإتجاه حمدلله، تسديدة قوووية من المغربي ولكنها تعلو المرمى

50' عرررضية من الجهة اليسرى للاتحاد، الكرة تصل إلى حمدلله الذي يسدد الكرة ولكن الدفاع يعترضها

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الفيحاء على الاتحاد بهدف نظيف

45' عررررضية رائعة من الشمراني ولكن بامسعود يشتتها بصعوبة

43' أوووووووه خطيرررة من الفيحاء، مالك العبد المنعم يلعب الكرة خلفية بشكل رائع ولكنها تمر بجوار القائم بقليل

39' أووووووووه القائم يحرم الاتحاد من التعادل بعد تسديدة رررائعة من رومارينهو

38' تسديدة من حمدلله من خارج منطقة الجزاء ولكنها عالية عن المرمى

35' جووووووووووووووووووول بو سبعان يسجل الهدف الأول للفيحاء، عبد المنعم يستلم الكرة بشكل رائع، يراوغ ويسدد ولكن جروهي يتصدى، ترتد إلى بو سبعان الذي يُكملها في المرمى

26' أووووووه جروهي يتصدى لانفراد من الفيحاء وينقذ كرة خطيررة من عبد المنعم

25' المباراة دون أي فرص خطيرة من الفريقين حتى الآن

17' ضربة جرة غير مباشرة للفيحاء، ورأسية ولكنها تصل سهلة في يد جروهي

رامون لوبيز مهاجم الفيحاء يعاني من إصابة ويبدو أنه لن يكون قادرًا على استكمال المباراة

14' حكم المباراة يراجع اللعبة مع مسئولي غرفة الفار ويقرر استمرار اللعب دون احتساب أخطاء

12' أندريه يسقط داخل منطقة جزاء الفيحاء ولكن الحكم يقرر استمرار اللعب دون احتساب ركلة جزاء

7' سيطرة من الاتحاد في أولى دقائق المباراة مع محاولة من الفيحاء للاعتماد على المرتدات

انطلاق المباراة

تشكيل الاتحاد:

التشكيل| 4-2-3-1

مارسيلو جروهي

حمدان الشمراني - عبدلله الحافظ - زياد الصحفي - مد الله العليان

أنديه فيلبي - برونو هنريكي

عبد الرحمن العبود - رومارينيو - عبد العزيز البيشي

عبد الرزاق حمد الله

📋 إليكم قائمة النمور في مواجهة #الاتحاد_الفيحاء 👇 pic.twitter.com/JO19ph2csP — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) April 4, 2022

تشكيل الفيحاء:

التشكيل| 3-4-2-1

ستويكوفيتش

أحمد بامسعود - حسن الشويش - سامي الخيبري - مخير الرشيدي

عبد الرحمن السفري - محمد أبو سبعان - ريكاردو ريلر

باناجيوتس - رامون لوبيز - سلطان مندش

تأهل الاتحاد لهذا الدور عقب تغلبه على التعاون بهدفين لهدف في ربع النهائي، بينما تواجد الفيحاء في نصف النهائي بعد تجاوز عقبة الباطن بالنتيجة ذاتها.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الاتحاد والفيحاء والتي تقام ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملك الملك سلمان.