تحرك سري لإدارة الاتحاد من أجل حسم صفقات يناير

إدارة العميد تُسابق الزمن، من أجل توقيع عقود جديدة مع محترفين أجانب

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية مقربة من نادي الاتحاد، عن تحرك إدارة النادي برئاسة لؤي هشام ناظر بكل قوة من أجل حسم صفقات جديدة للفريق الاتحادي خلال الفترة المقبلة.

وبحسب التقارير، فأن إدارة العميد تُسابق الزمن، من أجل توقيع عقود جديدة مع محترفين أجانب، تزامنًا مع اقتراب فتح أبوب القيد.

.التقارير أكدت وجود سرية كبيرة في تحركات إدارة الاتحاد التي تتكتم على هذه المفاوضات بشكل كبير، وذلك لعدم تدخل أحد الأطراف الأخرى. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وتأمل جماهير الاتحاد أن تُساهم فترة الانتقالات الشتوية، في استقدام محترفين أجانب جُدد، لإنقاذ مصير الفريق بالدوري، في ظل تراجع نتائج الفريق واحتلاله المركز الأخير بالمسابقة.

🎙️تركي آل الشيخ لبرنامج في المرمى: "اجتمعت مع مسؤولي نادي #الاتحاد، قدموا لي خطة عمل واضحة وسيكون هناك تعاقد مع لاعبين سعوديين وستة أجانب جدد، مستحيل أن نقدم دعم في الفترة الشتوية للأندية مثل فترة الصيف، سندعم حالات خاصة مثل #الاتحاد، #أحد و #الحزم ". pic.twitter.com/3lg0kuqRnx — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 12, 2018

يُذكر أن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودي، قد أكد تفاوض إدارة العميد مع ثنائي محلي رائع، بجانب 6 لاعبين محترفين جُدد في الطريق.