"الاتحاد سيكون الرقم 1" .. الرئيس التنفيذي يزف بشرى للجماهير عن الصفقات الشتوية

مفاجآت سارة لجماهير نادي الاتحاد

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زفّ البرتغالي دومينجوس سواريز، الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد السعودي، بشرى سارة إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم، بالتزامن مع الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024".

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الاتحاد بطل ثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس السوبر المحلي في 2022-2023، يُعاني من تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ وسط مطالبات من الجماهير، بدعم الفريق بـ"صفقات جديدة".

وفي هذا السياق.. قال سواريز في تصريحات للمركز الإعلامي بالنادي: "لجنة الاستقطابات لن تقوم بدعمنا في الميركاتو الشتوي الحالي؛ حيث سيتأجل هذا الأمر إلى الصيف القادم".

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وعلى الرغم من ذلك.. كشف الرئيس النفيذي للعميد الاتحادي، عن امتلاك النادي، ميزانية تسمح له بدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بلاعبين أجانب ومحليين جدد؛ وفقًا لما هو متوفر في السوق.

دومينجوس سواريز أعلن التعاقد بالفعل مع صفقات رسمية جديدة، قبل إغلاق باب الميركاتو الشتوي الحالي، وعدم الاكتفاء بالمدافع الشاب سعد الموسى، القادم من نادي الاتفاق السعودي، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، مع أفضلية الشراء النهائي.

ووجّه دومينجوس، رسالة إلى الجماهير الاتحادية، بأن المسؤولين في النادي، يعملون لبناء فريقٍ قوي للغاية في المستقبل القريب، سيجعله الرقم "1" في السعودية وآسيا.

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