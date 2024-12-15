بسبب الاتحاد وسالم الدوسري .. مشادة بين عبدالله فلاته وعبدالعزيز الزلال: أنا أمتلك الشجاعة الأدبية أما أنت فلا!

معلومات مغلوطة تسببت في غضب كبير ببرنامج "أكشن مع وليد"..

دخل ضيفا برنامج "أكشن مع وليد" الإعلاميان عبدالله فلاته وعبدالعزيز الزلال في مشادة كلامية، خلال حلقة الأمس، اعتبر خلالها الأول أن الثاني تطاول عليه.

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المشادة بدأها الزلال اعتراضًا على بعض تصريحات فلاته، وتحديدًا قوله أن الاتحاد هزم الاتفاق من قبل بثمانية أهداف، بجانب حديثه عن اختلاف مستوى سالم الدوسري ما بين الهلال والمنتخب السعودي، وهو ما اعتبره الأول تشكيكًا من الثاني في إخلاص التورنيدو للمنتخب الوطني.

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الإعلامي الهلالي قال بعد استعراض كلام زميله في البرنامج: "أنا أمتلك الشجاعة الأدبية لتصحيح ما قلت، أما أنت فلا، لذا أطالب بتطبيق نظام تقنية الفيديو في البرنامج للرجوع لحديث فلاته".

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بالطبع برر الإعلامي الاتحادي موقفه موضحًا: "للأمانة الاتحاد هزم الاتفاق بسداسية، أما سالم فأنا لم أشكك به، بل أرجعت اختلاف مستواه للاعبين الأجانب في الهلال مقارنة بمستوى اللاعبين المحليين في المنتخب".

وبينما واصل الزلال تشكيكه، غضب فلاته مرددًا: "أنا أعمل في المجال الإعلامي منذ 30 عامًا، أما أنت فابن أمس أو أول أمس، فليس أنت من يعدل عليّ؛ لا سنًا ولا إعلامًا".

يذكر أن العميد كان قد هزم النواخذة بنتيجة (6-2)، في كأس ولي العهد عام 1963، حيث أول مواجهة رسمية بين الفريقين.

أما عن سالم الدوسري فيعاني حاليًا من كسور خفيفة في الوجه، رغم وجوده بمعسكر المنتخب السعودي، استعدادًا لكأس الخليج العربي "خليجي 26"، في انتظار تحديد مدى قدرته على المشاركة في البطولة.