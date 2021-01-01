رومارينيو في 2020 .. إفساد مخططه وإنهاء العام برقم فردي

كيف مر عام الأزمات على محترف الاتحاد؟

لم يكن عام 2020 هو الأفضل في مسيرة البرازيلي رومارينيو مع نادي اتحاد جدة السعودي، وإن لم يكن الأسوأ على المستوى الفني، فإنه كان الأسوأ على مستوى المشكلات، فلم ينجح روما في تحمل العميد في أزمته كثيرًا..

الأزمات ليست بالشيء الغريب على عام 2020، فهو عام الأزمات بلا منافس على العالم بأكمله، بسبب جائحة فيروس كورونا، لكنها كلمة جديدة على مسيرة النجم البرازيلي مع النمور.

في السطور التالية نستعرض كيف مر عام 2020 على رومارينيو؟..

المزيد من الفرق

أرقامه في مختلف البطولات:

الدوري السعودي للمحترفين:

شارك روما في 28 مباراة بعام 2020، سجل خلالها 15 هدفًا، وصنع 2 آخرين، ولم يهدر خلال العام سوى 8 فرص محققة فقط.

أما من ناحية التسديدات فتميز بها خلال العام، فسدد 69 مرة، منها 34 بين القائمين والعارضة أي نصفها تقريبًا، فيما مرر الكرة 875 تمريرة، منها 709 ناجحة، بنسبة دقة وصلت إلى 81.03%، بينما راوغ 63 مرة، منها 33 ناجحة.

كأس خادم الحرمين الشريفين:

البطولة التي ودع العميد النسخة الماضية منها من دور الـ16، وبالنسخة الحالية تأهل إلى دور ربع النهائي.

خاض البرازيلي مباراتين بها في 2020، لم يسجل بها أي هدف أو يصنع، بجانب تسديده 3 تسديدات، لم تكن أي منها بين القائمين والعارضة.

على مستوى التمريرات، مرر روما الكرة 93 مرة، منها 81 ناجحة، بنسبة دقة وصلت إلى 87.1%، أما مرواغاته فكانت 8 مرات، منها 5 ناجحة.

دوري أبطال آسيا:

لم ينجح العميد في المشاركة بنسخة 2020 من البطولة القارية، والتي غاب عنها بعدما لم ينجح في دخول المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري المحلي، إذ احتل المركز الـ11 في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة فقط بموسم 2019-2020.

البطولة العربية:

البطولة التي تحمل اسم كأس محمد السادس للأندية الأبطال بعام 2020، والتي نجح بها العميد في الوصول للنهائي، بعدما أطاح بالشباب السعودي من قبل النهائي.

خاض رومارينيو 4 مباريات بها في 2020، سجل خلالها ثلاثة أهداف، ليكون عاملًا رئيسًا في الوصول للنهائي.

وبشكل عام، شارك البرازيلي في 34 مباراة في 2020 بمختلف البطولات، سجل خلالها 18 هدفًا، وصنع 2.

صدمته للجماهير:

في الوقت الذي تألق به روما مع العميد، حاملًا مسؤولية هجوم الفريق على عانقه وحده بعد عدة تعاقدات غير ناجحة في هذا المركز، وفي ظل إيقاف زميله فهد المولد، الذي لم يعد للاتحاد سوى في مايو 2020، لم يتحمل البرازيلي الوضع الصعب بالاتحاد كثيرًا وصدم الجمهور بتصرفه..

في يونيو 2020، غادر روما مدينة جدة، رافضًا العودة للنادي الجداوي مرة أخرى، ومقدمًا طلب للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لفسخ تعاقده من طرف واحد، وهو الطلب الذي قوبل بالموافقة، على إثر عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة لعدة أشهر.

اقرأ أيضًا | وزارة الرياضة تمنح الاتحاد والنصر فرصة للحصول على شهادة الكفاءة المالية

إفساد مخطط انتقاله للهلال:

بعدما فسخ روما عقده مع الاتحاد في يونيو، كشف أحمد صادق دياب؛ المتحدث الرسمي للنادي، وقتها عن مخطط كان يهدف لانتقاله إلى الهلال في الميركاتو الصيفي لعام 2020، لولا تدخل فهد بن نافل؛ رئيس الزعيم، لتنبيه مسؤولي العميد.

متحدث النمور أكد، في تصريحاته لقناة 24 سعودي الرياضية، أن أنمار الحائلي؛ رئيس الاتحاد، تلقى اتصالًا هاتفيًا من بن نافل، أخطره خلاله أن أحد وسطاء اللاعبين تواصل مع رومارينيو وعرض عليه الانتقال للهلال، وبعرض الأمر على رئيس الأزرق، رفض الصفقة، وأخبر الحائلي بتفاصيل المخطط.

روما يتراجع:

لم تستمر صدمة روما كثيرًا، وتراجع عقب عدة أيام، موجهًا رسالة للجماهير بعودته قريبًا إلى جدة للانتظام في مران الفريق.

وقال رومارينيو، عبر فيديو نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "هلا فيكم أصدقائي وجماهير الاتحاد، أتمنى أن تكونوا جميعًا بخير، أنا بخير الحمد لله، أتمنى أن تمر جائحة كورونا بسلام، وأن نلتقي على خير قريبًا، مع خالص تحياتي".

ختام العام برقم مميز:

رغم أن عام 2020 مر دون أي جديد على الاتحاد على مستوى البطولات والإنجازات باستثناء السير بخطوات مميزة في البطولة العربية إلا أن رومارينيو نجح في التفوق وسط كافة المشكلات التي مر بها ناديه.

وصل روما في ديسمبر الماضي إلى الهدف رقم 50 بقميص النمور، بعدما سجل هدفًا في مرمى الوحدة بالجولة السابعة من الدوري المحلي بالموسم الجاري.