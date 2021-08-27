"الاتحاد رفض التخلي عن فهد المولد"

المولد يعيش أيامًا صعبة في جدة

كشف الناقد الرياضي هتان النجار عن رفض إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي التخلي عن لاعب الفريق "فهد المولد"، وذلك رغم تقديمه طلبًا للرحيل رسميًا عنه هذا الصيف.

المولد عاش أيامًا صعبة منذ خسارة نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال أمام الرجاء المغربي، إذ صبت الجماهير جام غضبها عليه واتهمته بتقديم أداء متواضع للغاية وتسديد ركلة الجزاء الترجيحية برعونة ولامبالاة شديدة.

العميد خسر اللقب العربي بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء المباراة بالتعادل 4-4، علمًا أن الرجاء كان متقدمًا 4-2، وقد أهدر المولد ركلة جزاء ترجيحية حاسمة ساهمت في خسارة فريقه للقاء واللقب.

صاحب الـ26 عامًا طلب من إدارة النادي وتحديدًا الرئيس الحائلي السماح له بالرحيل هذا الصيف وقبل موسم واحد من نهاية عقده، بحجة معاناته نفسيًا من ضغوطات الجماهير وحاجته لتغيير الأجواء واقتناعه بعدم قدرته استعادة مستواه تحت تلك الظروف.

النجار أوضح خلال تصريحاته لبرنامج الحصاد الرياضي أن الحائلي رفض تمامًا التخلي عن المولد، وطلب منه الحصول على إجازة لعدة أيام ليبتعد عن تلك الضغوطات، واعدًا إياه بالحديث مجددًا عقب نهاية مباراة الفيصلي التي خاضها الفريق يوم أمس وفاز بها 3-1.

وأضاف "المولد طلب من الرئيس السماح له بالرحيل هذا الموسم لكن الرد جاء بالرفض، وقد طلب منه الحائلي الحصول على عدة أيام إجازة للتخلص من الضغط الرهيب الذي عاشه، كما تحدث معه المدير التنفيذي حامد البلوي وأكد له على أهميته داخل الملعب وخارجه وأنه أحد نجوم الفريق وعناصر الخبرة لديه، وقد طلب منه نسيان موضوع الانتقال لأي نادٍ آخر تمامًا".

يُشار إلى أن اللاعب السعودي ارتبط مؤخرًا بأندية الهلال والنصر والشباب لكن لم يكشف بعد عن وجهته القادمة حال رحل عن الاتحاد.

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