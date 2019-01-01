سييرا يُحذر لاعبي الاتحاد من التهاون أمام ذوب آهن

المدرب ينوي مباغتتة الفريق الإيراني

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حذر لويس سييرا المدير الفني لاتحاد جدة لاعبيه من التهاون أمام ذوب آهن أصفهان خلال مواجهة الطرفين في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وحقق الفريق السعودي انتصارًا مقلقًا بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد زعبيل في الإمارات، وسيلعب لقاء الإياب في الدوحة القطرية.

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واجتمع سييرا مع لاعبيه قبل مران الأمس، وقد شدد على ضرورة السيطرة على مفاتيح لعب ذوب آهن لمنع الفريق من التسحيل والخروج من اللقاء ببطاقة التأهل لدور الـ8.

وحذر المدرب التشيلي لاعبيه من التهاون وطالبهم بالتركيز الكامل خلال اللقاء خاصة خط الدفاع، لأن قبول أي هدف سيصعب مهمتهم في التأهل.

وأكد سييرا أنه لن يكتفي بالدفاع خلال المباراة، بل سيعمل على مفاجئة منافسه بضغط هجومي مبكر لمحاولة إحراز هدف يُربك منافسه ويُبعثر حساباته.

وأشارت صحيفة الاقتصادية أن سييرا سيجري تغييرات في طريقة اللعب والتشكيل الأساسي عما كان عليه الوضع في لقاء الذهاب.

ومن المقرر أن يُسافر الاتحاد اليوم للدوحة استعدادًا للمباراة الحاسمة يوم الإثنين القادم.