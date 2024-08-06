كواليس مثيرة .. رئيس الاتحاد يكشف سبب تأخر صفقة رايكوفيتش

الاتحاد ضم رسميًا حارس المرمى الصربي

كشف لؤي مشعبي رئيس نادي الاتحاد السبب الحقيقي وراء تأخر إتمام صفقة الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس مرمى ريال مايوركا الإسباني، والتي أعلن عنها رسميًا يوم أمس.

اللاعب كان متواجدًا مع بعثة الاتحاد في معسكر إيطاليا منذ عدة أيام وقد كان حاضرًا وجاهزًا لخوض المباراة الودية أمام ريال بيتيس لكنه لم يلعب وسط دهشة من عديد المتابعين.

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الصحفي علاء سعيد أوضح عبر منصة إكس أن رايكوفيتش كان متواجدًا بالفعل في ملعب المباراة الودية أمام بيتيس وينتظر إتمام الصفقة رسميًا للعب أساسيًا، مشيرًا إلى عدم إتمام الصفقة منعه من اللعب.

الرئيس المعين حديثًا بعد استقالة لؤي ناظر توجه بالشكر للصحفي، سعيد، وأوضح سبب تأخر إتمام الصفقة بقوله "عقد اللاعب يملكه 3 جهات أحدها في الولايات المتحدة وكنا نعمل على وصول الأوراق قبل المباراة. الأهم أن الصفقة حسمت. ولا يزال المشوار طويل وصعب. 3 اسابيع متبقية كل يوم بثقل شهر. أستمد طاقتي من أمثالك كثير. شكراً لك علاء".

الاتحاد كان قد خسر اللقاء الودي أمام بيتيس بنتيجة 4-1 وقد سجل موسى ديابي، الوافد الجديد من أستون فيلا، هدفه الوحيد.

رايكوفيتش من المتوقع أن يُشارك خلال المباراة الودية الأخيرة في المعسكر الإعدادي قبل انطلاق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي، والتي ستكون أمام إنتر الإيطالي يوم غدٍ الأربعاء.