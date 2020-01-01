انقلاب في مستقبل جوناس مع الاتحاد

اللاعب كان في طريقه للرحيل عن جدة

كشفت صحيفة عكاظ السعودية عن تغيير مفاجئ في مستقبل جوناس دي سوزا مع ناديه الاتحاد السعودي، إذ زادت فرصه كثيرًا في البقاء بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل.

الاتحاد الذي بصدد بدء استعداداته لاستئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وبطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال ينوي وحسب جل المصادر المتابعة إجراء ثورة كبيرة في ملف اللاعبين الأجانب قبل انطلاق الموسم القادم.

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وقد تحدثت التقارير المتابعة عن الاستقرار على رحيل جوناس دي سوزا، لكن صحيفة عكاظ أوضحت عبر مصادرها الخاصة أن توصية من المدرب فابيو كاريلي غيرت موقف النادي من اللاعب البرازيلي.

وأضافت أن جوناس سيصل إلى جدة رفقة الجهاز الفني بقيادة كاريلي وزملائه الأجانب للانخراط في التدريبات الجماعية التي ستنطلق عقب انتهاء اللاعبين من الفحوصات الطبية اللازمة، ومتوقع حدوث ذلك في غضون الأسبوع الحالي.

وأوضحت عكاظ أن كاريلي أوصى خلال تقريره الفني عن اللاعبين ببقاء جوناس لحاجته إليه في الموسم القادم، خاصة في ظل امتداد عقده مع النادي حتى يونيو 2021.