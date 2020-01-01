فهد المولد: اشتقت للاتحاد وزرع الفرحة في قلوب عشاقه

مهاجم اتحاد جدة يعود في مايو المقبل

أعلن فهد المولد؛ مهاجم اتحاد جدة السعودي الموقوف، بداية تحضيراته للعودة للملاعب من جديد في شهر مايو المقبل.

لجنة الرقابة على المنشطات كانت قد قررت إيقاف مهاجم العميد لمدة عام كامل، بعد ثبوت إيجابية العينة التي أُخذت منه عقب إحدى مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين بالموسم الماضي، ومن المقرر أن تنتهي فترة إيقافه في مايو المقبل.

وقال المولد، خلال فيديو نشره عبر تطبيق "سناب شات: "جمهور الاتحاد الغالي، بدأت التحضيرات للعودة للملاعب مع النمور من جديد، اشتقت كثيرًا لارتداء ألوان العميد العتيد وزرع الفرحة في قلوب عشاقه".

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وأضاف: "أؤكد أنني لم أصرح لأي جهة إعلامية عن تكاليف الإعداد الذي تكفل به النادي في الفترة النظامية أو أي أمر آخر".

مهاجم العميد اختتم: "عشاق الاتحاد، نلتقي قريبًا بإذن الله".

يذكر أن النمور يستعدون لمواجهة ضمك، اليوم الإثنين، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الاتحاد المركز الـ12 في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، بينما يحل ضمك في المركز الـ16 والأخير بـ11 نقطة.