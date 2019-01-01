كمارا: لا أعلم ماذا حدث في مباراتي الهلال وسنغير الوضع في القادم

هارون شارك بديلًا، لكنه لم ينجح في إنقاذ العميد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

توجه هارون كمارا؛ لاعب اتحاد جدة، بالاعتذار إلى جمهور ناديه بعد تلقي الهزيمة أمام الهلال، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده رفقة زملائه لتصحيح الأوضاع في الفترة المقبلة.

العميد تلقى الهزيمة اليوم السبت، أمام الزعيم بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتعد هذه الهزيمة الثانية على التوالي في غضون أيام التي يتلقاها النمور أمام الأزرق، بعد الخسارة بالنتيجة نفسها في دور إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال كمارا، خلال تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية"، عقب المباراة: "الحمد لله على كل شيء، هذا حال كرة القدم؛ فوز وخسارة، إن شاء الله سنوض في المباريات المقبلة، ونغير الوضع الذي وضعنا أنفسنا به".

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بسؤاله عن تغيير الخطة من 4-5-1 في الشوط الأول إلى 4-4-2 في الشوط الثاني، أوضح: "لعبنا في الشوط الثاني بنفس الطريقة التكتيكية التي بدأنا بها المباراة، مركزي كان لاعب وسط يمين".

واختتم: "لا أعلم تحديدًا ماذا حدث لنا خلال مواجهتي الهلال، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لتغيير الوضع الحالي، ونعد الجماهير بالأكثر خلال المرحلة المقبلة، نعتذر لهم وسنُبيض وجوههم في المباريات المقبلة".

يذكر أن رصيد الاتحاد تجمد عند ثلاث نقاط من ثلاث مباريات في المركز الـ14، بينما تصدر الهلال جدول الترتيب برصيد عشر نقاط من أربع مباريات، بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه.