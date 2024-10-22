"بنزيما لم يتصل بي ولكن!" .. مروان الصحفي يُبرز الفارق بين الدوريين السعودي والبلجيكي

المهاجم السعودي يعيش أيامًا سعيدة في أوروبا

يبدو أن مروان الصحفي لن يتراجع أبدًا عن فكرة الاحتراف في أوروبا وخوض تلك المغامرة الصعبة حتى النهاية، إذ كشف عن خطوة ستساعده كثيرًا في الانسجام والتأقلم مع زملائه في فريق بيرشكوت البلجيكي.

الصحفي تألق في المباراة الأخيرة أمام أندرلخت، حيث أحرز هدفي انتصار بيرشكوت الأول في الدوري البلجيكي، وقد أبدى سعادته بالأمر وأكد في تصريحات نقلتها صحيفة اليوم السعودية أنه بدأ يتعلم اللغة الفرنسية والمصطلحات البلجيكية للتأقلم أكثر مع فريقه.

اللاعب الشاب وصف اللغة بالجميلة والصعبة، وحين سُئل عن تواصل زميله السابق في الاتحاد، كريم بنزيما، معه، أجاب "بنزيما لم يتصل بي ولكنه بالطبع شاهد أهدافي، وسعيد بتسجيل هدفين في مرمى أندرلخت وأتمنى مواصلة التألق".

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الصحفي أوضح أن روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي على تواصل دائم معه، إذ قال "أسعد دائمًا بتواصل مانشيني معي وهو بالطبع مدرب كبير وله اسم رنان في الكرة العالمية".

وأخيرًا قال صاحب الـ20 عامًا أن الفارق بين الدوريين السعودي والبلجيكي يتعلق بالشدة والنسق، حيث قال "الاختلاف بينهما في الشدة وسرعة الرتم".