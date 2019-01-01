تقارير: بواكي وجرابان على طاولة تين كات لضم أحدهما لـ الاتحاد

من سيختاره تين كات للانضمام إلى الاتحاد في فترة الانتقالات الشتوية المقبل؟

يدرس الجهاز الفني لفريق نادي اتحاد جدة السعودي، بقيادة الهولندي هينك تين كات، ملفات العديد من اللاعبين الأجانب، على رأسهم ريتشموند بواكي مهاجم النجم الأحمر الصربي، والإنجليزي لويس جرابان مهاجم نوتنجهام فورست الإنجليزي.

الاتحاد يسعى لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل تعويض اللاعبين الأجانب الراحلين عن الفريق مؤخرًا.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن تين كات يبحث عن مهاجم أجنبي مميز، لتعويض الصربي بريجوفيتش، الذي أبلغه تين كات بعدم حاجته الفنية لخدماته المرحلة القادمة.

بريجوفيتش يمتلك عروضًا من بشكتاش التركي والشارقة الإماراتي وباوك اليوناني، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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بواكي وجرابان هما أبرز الأسماء المتواجدة على طاولة المفاوضات لنادي الاتحاد، والقرار في يد الهولندي تين كات الذي سيحسم اللاعب الأفضل للاتحاد.

وعلى جانب آخر، يستعد الاتحاد لمواجهة الفتح مساء يوم السبت المقبل، على ملعب الشرائع في مكة المكرمة، بالجولة الثالثة عشر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويسعى تين كات لقيادة الاتحاد للابتعاد عن منطقة الخطر في ترتيب فرق الدوري السعودي، حيث يحتل المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة، حيث لم يحقق الفوز إلا في 4 مباريات من أصل 12 لقاء.