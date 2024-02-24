"الاتحاد أم برشلونة؟" .. وكيل جاياردو يعلق على ترشحه لخلافة تشافي بكلمة حاسمة

ملف الصفقات يحدد مستقبل الأرجنتيني مع العميد

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ربطت تقارير صحفية بين الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مدرب الاتحاد، والأسماء المرشحة لقيادة برشلونة في الموسم المقبل، خلفًا للمدرب الحالي للبارسا تشافي هيرنانديز.

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وكان تشافي قد أعلن قبل شهر، رغبته في الرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم الجاري، في ظل تراجع نتائج البارسا وابتعاده عن دائرة المنافسة في الليجا، بخلاف خسارة كأس الملك وكأس السوبر الإسباني.

ونقلت صحيفة "شوت" السعودية، تصريحات لخوان برويس وكيل أعمال جاياردو، نفى خلالها كل ما راج عن عرض برشلونة على موكله خلافة تشافي في الموسم المقبل.

وقال خوان برويس: "جاياردو مستقر حاليًا داخل نادي الاتحاد ويسعى لمواصلة مشواره مع العميد خلال الموسم الجاري من أجل قيادته لتحقيق البطولات في الفترة المقبلة".

وأشار، وكيل المدير الفني الأرجنتيني، إلى أن الملف الآخر الذي يفكر فيه جاياردو هو ملف الصفقات وتدعيم الفريق للموسم المقبل.

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ولا يمر الاتحاد بفترة جيدة هذا الموسم، حيث يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 35 نقطة، بينما تأهل بصعوبة إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعد تغطيه عقبة نافباخور الأوزبكي، بنتيجة (2-1) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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