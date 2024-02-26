الاتحاد ضد الوحدة | "ليس بيدي وإنما بيد الغير" .. العميد يفوز بسبب سذاجة المنافسين!

كيف فاز الاتحاد على نادي الوحدة؟..

SHAHID

"ما الذي تغير في نادي الاتحاد السعودي منذ الموسم الماضي؟!".. سؤال يطرح نفسه بقوة حاليًا؛ بعد التراجع الكبير في أداء الفريق الأول لكرة القدم، خلال العام الرياضي الحالي 2023-2024، على الرغم من خطف الفوز في عديد من المباريات مؤخرًا.

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الاتحاد توّج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس السوبر المحلي في 2022-2023؛ بعد مستوى فني رائع، وقتالية من كافة اللاعبين داخل المستطيل الأخضر.

لكن.. الحال تغير تمامًا في الموسم الرياضي الحالي؛ حيث يقدّم العميد الاتحادي، مستويات غير جيدة، آخرها في الفوز القاتل أمام الوحدة (2-1)، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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النقطة الأكثر خطورة من الأداء غير الجيد؛ هي عدم وجود قتالية داخل أرضية الملعب، الأمر الذي قد يستغربه البعض، على الرغم من تحقيق الفريق، انتصاراته في الدقائق الأخيرة.

- إذًا.. كيف يفوز الاتحاد في مبارياته؟

الملاحظ في آخر مباراتين تحديدًا لنادي الاتحاد، أمام نافباخور الأوزباكي والوحدة السعودي، والذي فاز فيهما العميد خلال الدقائق الأخيرة، وبنفس النتيجة (2-1)؛ أنهما جاءا بسبب سذاجة المنافس.

في مباراة نافباخور ضمن منافسات إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا، وعندما كان الجميع يستعد إلى الأشواط الإضافية بعد التعادل الإيجابي (1-1)، سجل مدافع الفريق الأوزباكي، بالخطأ في مرمى فريقه بالوقت القاتل؛ ليمنح العميد بطاقة لتأهل لربع النهائي.

أما ضد الوحدة.. وفي الوقت الذي كان الاتحاد منقوصًا عدديًا فيه، ولا توجد مؤشرت على التعادل بعد التأخر في النتيجة (0-1)، ارتكب أحد لاعبي الفريق المنافس، خطأ ساذجًا بيده على المصري أحمد حجازي داخل منطقة الـ18؛ ليتم احتساب ركلة جزاء للعميد، جاء منها هدف التعادل.

هذا الخطأ الوحداوي تكرر مرتين وبنفس الشكل؛ حيث أهدر المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، ركلة جزاء للاتحاد في الشوط الأول، قبل أن يسجل النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، في الثانية.

ومن مهارة فنية من بنزيما داخل منطقة الجزاء، ثم تمرير الكرة إلى حمد الله، تمكن العميد الاتحادي، من خطف 3 نقاط قاتلة أمام الوحدة، في مسابقة الدوري.

لذلك.. فإنه من دون هذه الأخطاء الساذجة من المنافسين، ربما لم يكن الاتحاد، ليخرج فائزًا، خاصة في المباراتين الأخيرتين أمام نافباخور والوحدة.

SHAHID