بعد عوار وبيرجفاين .. الاتحاد يفاجئ جماهيره بـ"صورة موسى ديابي" استعدادًا لكلاسيكو الهلال

اللاعب أبدع مع الاتحاد قبل الإصابة..

بعد حسام عوار وستيفن بيرجفاين.. تراقب جماهير نادي الاتحاد، موقف موسى ديابي، جناح الفريق الأول لكرة القدم، من كلاسيكو المملكة الكبير أمام الهلال.

الاتحاد يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، يوم 7 يناير 2025، ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي.

وقبل الكلاسيكو.. عانى عوار وبيرجفاين وديابي من إصابات مختلفة؛ إلا أن الأول والثاني تأكدت جاهزيتهما لمواجهة الزعيم الهلالي، ليتبقى الجناح الفرنسي المتألق.

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وفي ظل ترقب موقف اللاعب.. نشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر منصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين، صورة ديابي وهو يلامس الكرة لأول مرة، منذ إعلان إصابته في الكاحل وأربطة المفصل، أواخر شهر نوفمبر الماضي.

ومن ناحيته.. علق الدكتور ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، على هذه الصورة؛ قائلًا مساء اليوم: "ديابي قادم للكلاسيكو".

الشهراني أشار عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى أن ملامسة الجناح الفرنسي للكرة؛ هي الخطوة الأولى قبل مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق الاتحادي، مع باقي زملائه.

وأكد الشهراني أن نادي الاتحاد يضغط على اللاعب البالغ من العمر 25 سنة؛ من أجل الوصول إلى الجاهزية الكاملة، قبل كلاسيكو المملكة الكبير أمام الهلال.

جدير بالذكر أن موسى ديابي انضم إلى الاتحاد في صيف عام 2024، قادمًا من نادي أستون فيلا؛ حيث سجل هدفًا وصنع 10 آخرين، خلال 12 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم، في مختلف المسابقات.