عبد العزيز البيشي ينتظم في مران الاتحاد استعدادًا للشباب

اللاعب غاب عن مواجهة الهلال الأخيرة في الدوري السعودي

أغلق نادي الاتحاد ملف الخسارة الأخيرة أمام الهلال في الجولة الـ19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي مساء السبت الماضي بهدف دون رد، وبدأ الاستعداد لمواجهة الشباب في الجولة القادمة.

الاتحاد خسر كلاسيكو الدوري السعودي في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض بهدف قاتل سجله كارلوس إدواردو من متابعة ناجحة لركلة جزاء سددها بنفسه ونجح مارسيلو جروهي في التصدي لها.

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وغاب عبد العزيز البيشي عن مباراة الهلال لظروف أسرية، وقد انتظم اللاعب في تدريبات الاتحاد الجماعية اليوم الإثنين وبات جاهزًا لمواجهة الشباب مساء السبت القادم.

وأدى اللاعبون الذين واجهوا الهلال في الرياض تدريبات استشفائية، فيما خضع البقية لتدريبات بدنية قبل أن يُقسم المدرب فابيو كاريلي اللاعبين إلى مجموعتين أدوا مناورة كروية.

مواجهة الشباب ستكون الأولى للمدرب البرازيلي على ملعبه في جدة، ويطمح بالتأكيد في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الذي سيلعب ضده مجددًا مرتين لحساب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وستقام مباراة الذهاب في الرياض يوم 16 مارس القادم فيما ستُلعب موقعة الإياب الحاسمة في جدة يوم الخامس من إبريل المقبل.