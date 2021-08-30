العميد نافس النصر بالميركاتو الصيفي الجاري على فينسنت أبو بكر وأنسيلمو

نصح الإعلامي الرياضي خالد البدر نادي الاتحاد السعودي بعدم منافسة نادي النصر على أي صفقة، مؤكدًا أن العالمي سيتفوق دائمًا.

العميد والعالمي كانا قد تنافسا خلال الأيام الماضية، على ضم أنسيلمو؛ نجم الوحدة السعودي، والذي يسعى للرحيل عن ناديه بعدما هبط لدوري الدرجة الأولى.

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لكن النادي الجداوي أعلن رسميًا إيقاف المفاوضات مع اللاعب، للاختلاف ومماطلة وكيل أعماله في الأمور المادية.

البدر قام بإعادة نشر تغريدة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كان قد كتبها قبل خمسة أيام جاء فيها: "وأنت في طريقك لحسم صفقةٍ ما.. تذكّر أن نادي النصر صاحب القوة الشرائية والأكثر قدرة مالية مهما كانت التكلفة وشكراً".

وعلق الإعلامي على التغريدة، إذ كتب: "أصدقائي الاتحاديين .. انسيلمو نصراوي أبلغتكم بذلك مُسبقاً حتى لاتخسرون المال والوقت ومواجهة النصر".

وأضاف: "الان إذا يهمّكم تعرفون من اللاعب القادم من صفوف الاتحاد لـ العالمي بعد إنتقال "ابوبكر وانسيلمو" .. خلوكم قريبين وشكراً".

أصدقائي الاتحاديين .. #انسيلمو_نصراوي أبلغتكم بذلك مُسبقاً حتى لاتخسرون المال والوقت ومواجهة #النصر 😁



الان إذا يهمّكم تعرفون من اللاعب القادم من صفوف #الاتحاد لـ #العالمي بعد إنتقال "ابوبكر و انسيلمو" .. خلوكم قريبين وشكراً. https://t.co/sxNgoydNKa — خالد البدر (@KhaleadBader) August 30, 2021

يذكر أن أنسيلمو يلعب للوحدة منذ صيف عام 2018، ومن المفترض أن عقده ممتد حتى نهاية موسم 2023-24.

وشارك اللاعب خلال هذه السنوات في 78 مباراة بمختلف البطولات مع فرسان مكة، سجل خلالها 14 هدفًا، وصنع ستة آخرين.

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