"صفقة برشلونة وحسم موقف الصحفي والغامدي" .. كواليس جديدة في ميركاتو الاتحاد وحقيقة "التبادل" مع النصر

ماذا يدور داخل قلعة الاتحاد؟

كشف الإعلامي الرياضي ماجد هود، عن كواليس ما يدور داخل نادي الاتحاد، فيما يتعلق بتحركات العميد في موسم الميركاتو الشتوي، بين حسم صفقة المواليد، ومصير أحمد الغامدي، لاعب وسط الفريق، وكذلك حقيقة عودة الثنائي مروان الصحفي وفيصل الغامدي من رحلة الإعارة في بيرشكوت البلجيكي.

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وقال هود، عبر برنامج "دورينا غير"، إن إدارة الاتحاد تبحث مع اللجنة الفنية، عن لاعب المواليد الذي يفيد الفريق ويكون "ثقيلًا فنيًا"، مؤكدًا أن أوناي هيرنانديز، لاعب برشلونة، هو الخيار الأول للعميد في الشتوية، ثم يأتي ريان بن شرقي، لاعب ليون، والذي يعد أيضًا ضمن ترشيحات الهلال، وأضاف أن المبالغ المالية ليست عائقًا أمام ضم المواليد، وأليكس موليرو، لاعب لاس بالماس، بات خارج حسابات الاتحاد، لأنه لا يناسب خطة المدرب لوران بلان.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتحدث هود عن اللاعب أحمد الغامدي، الذي يعاني من قلة دقائق المشاركة، قائلًا إن شركة الاتحاد ترفض تمامًا فكرة بيع عقده، وقد تقبل بالإعارة، بشرط موافقة اللاعب واللجنة الفنية، ردًا على إمكانية إجراء صفقة تبادلية مع النصر، مقابل شراء عقد المدافع عبد الإله العمري، المُعار إلى النادي الجداوي، موضحًا أن العمري باتت رغبته واضحة في البقاء مع الاتحاد، ولكن لم يُفتح ملفه حتى الآن.

وذكرت صحيفة "الرياضية"، بأن إدارة نادي الرياض، طلبت استعارة أحمد الغامدي، حتى نهاية الموسم الجاري، من الاتحاد، حيث كان الغامدي أبرز اللاعبين الذين فتحوا باب الانتقادات تجاه المدير الفني لوران بلان، بسبب قلة مشاركاته.

وعن موقف الثنائي مروان الصحفي وفيصل الغامدي، وسط ظهور مطالبات بعودتهما من رحلة بيرشكوت، قال هود إن الإدارة لاتحادية لا تفكر في استعادتهما بالوقت الحالي، وأن قرار الرجوع يعود إليهما واللجنة الفنية بالنادي، ولكن السؤال هو "من اللاعبين المحليين الذين سيخرجون من القائمة حال عودة الصحفي والغامدي؟".

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ويحتل الاتحاد وصافة جدول دوري روشن السعودي، برصيد 40 نقطة، بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر، كما تأهل العميد إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليضرب موعدًا مع الشباب.