بفارق كبير عن النصر .. الهلال يفرض سيطرته على أندية الدوري السعودي خارج الملعب!

الزعيم يتصدر قائمة استثنائية بين كبار السعودية

يواصل الهلال فرض هيمنته على جميع الأندية السعودية في مختلف مجالات المنافسة، سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه.

فبعد موسم مثالي، حقق خلاله الزعيم جميع البطولات المحلية، الدوري وكأس الملك وكأس السوبر السعودي وكأس موسم الرياض، تطمح الجماهير لاستمرار هذه الهيمنة في الموسم المقبل 2024-2025، بخلاف الهدف الأكبر وهو استعادة لقب دوري أبطال آسيا والمشاركة بقوة في كأس العالم للأندية.

وبعيدًا عن المستطيل الأخضر، استطاع الهلال أيضًا أن يتفوق على منافسيه في النواحي التسويقية، حيث كشفت مؤسسة "brand finance"، صاحبة أكبر قاعدة بيانات لقيمة العلامات التجارية في العالم، أن نادي الهلال يملك أقوى علامة تجارية في السعودية لعام 2024، بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

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وحصل الهلال على تقييم بلغ (74.6 نقطة) متفوقًا على النصر (70.1 نقطة)، فيما جاء الاتحاد ثالثًا (67.0 نقطة)، وخلفهم الأهلي والشباب والاتفاق والتعاون والوحدة والرياض والفتح، على الترتيب.

ويستعد الهلال لمواجهة الأهلي، يوم 13 أغسطس المقبل، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي، قبل أن يستهل مشواره في الدوري السعودي بمواجهة الأخدود يوم 23 من نفس الشهر.