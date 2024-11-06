فيديو | مدافع يُنافس الحراس! .. عبد الإله العمري يُنافس المعيوف وبينتو على تصدي الجولة في دوري روشن السعودي

تصدٍ مذهل من جانب مدافع الاتحاد

أعلن الموقع الرسمي لدوري روشن السعودي عن المرشحين للفوز بأفضل تصدٍ في الجولة التاسعة من البطولة، والغريب أن أحدهم لم يكن حارس مرمى بل هو مدافع الاتحاد عبد الإله العمري!

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العمري تصدى بشكل مذهل لتسديدة إيفان توني مهاجم الأهلي خلال مباراة الطرفين في ديربي جدة الأسبوع الماضي، إذ أخرج الكرة من خط المرمى الخالي من حارسه، وقد رشح الدوري السعودي تلك اللقطة لأفضل تصدٍ في الجولة.

ويُنافس المدافع الدولي السعودي كلًا من عبد الله المعيوف حارس مرمى الشباب وبينتو حامي عرين النصر، حيث تصدى الأول لإحدى هجمات الوحدة في اللقاء الذي انتهى لصالح الليوث 3-1، فيما أوقف الثاني تسديدة لودي نجم الهلال ببراعة شديدة، وذلك خلال مباراة ديربي الرياض التي انتهت بالتعادل 1-1.

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ونشر الموقع الرسمي لدوري روشن مقطع فيديو يتضمن التصديات الثلاثة وفتح باب التصويت للجمهور لاختيار الأفضل، والمثير أن العمري يتفوق حتى لحظة كتابة الخبر بنسة 59% من الأصوات مقابل 25% لبينتو و16% للمعيوف.

يُشار إلى أن العمري انتقل بداية هذا الموسم من النصر إلى الاتحاد بالإعارة لموسم واحد.