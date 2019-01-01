الاتحاد المغربي يوقف الحكم هشام التيازي مدى الحياة

قرار قوى ضد الحكم هشام التيازي بإيقافه مدى الحياة.

أصدرت لجنة الحكام، بالاتحاد المغربي لكرة القدم، قرارًا قاسي ضد الحكم هشام التيازي، بسبب وقوعه في أخطاء بيرة خلال مباراة أولمبيك خريبكة ويوسفية برشيد بالدوري.

مباراة أولمبيك خريبكة ويوسفية برشيد، شهدت ارتكاب هشام التيازي أخطاء تحكيمية مؤثرة، خلال قيادته للمباراة، حيث احتسب 4 ركلات جزاء غير صحيحة، ثلاثة منها لأولمبيك خريبكة.

الاتحاد المغربي أصدر بيانًا رسميًا، يعلن خلاله عن قراره ضد هشام التيازي، حيث جاء نصه كالآتي:

"بعد المستوى الذي ظهر به الحكم هشام التيازي، والأخطاء الجسيمة التي وقع فيها والتي أثرت على نتيجة المباراة التي جمعت يوم السبت 21 ديسمبر 2019 بين فريقي أولمبيك خريبكة ويوسفية برشيد برسم الجولة العاشرة من البطولة الاحترافية القسم الوطني الأول.

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وبناء على التقرير الذي رفعه مقيم الحكام إلى المديرية الوطنية للحكام، و استنادًا إلى سلم العقوبات والإجراءات الانضباطية الخاص بالحكام، و المادة 6.2 من القانون الأساسي للحكم والتحكيم للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

فقد تقرر وضع حد نهائي لخدمات الحكم هشام التيازي على مستوى الممارسة التحكيمية".

المباراة انتهت لصالح فريق أولمبيك خريبكة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ليرفع رصيده إلى النقطة 10 في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد يوسفية برشيد عند النقطة السابعة بالمركز الخامس عشر "قبل الأخير.