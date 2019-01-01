الاتحاد القطري يُعلن قائمة "العنابي" الأولية لكوبا أمريكا

القائمة تضمنت 28 لاعبًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم قائمة المنتخب الوطني الأولية التي ستُشارك في معسكر فني استعدادًا لبطولة كوبا أمريكا.

وتلقى المنتخب العنابي دعوة للمشاركة في كأس أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) التي ستنطلق في البرازيل يوم 14 يونيو القادم وتستمر حتى السابع من يوليو.

وغادر الأربعاء الفوج الأول من بعثة المنتخب إلى مدينة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، وضم لاعبي المنتخب من خارج أندية السد والريان والدحيل.

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ومن المُقرر أن يستمر المعسكر في تكساس حتى 26 مايو القادم ومن ثم ستُغادر البعثة إلى البرازيل بعد انضمام بقية اللاعبين لبدء المعسكر الرئيسي استعدادًا للبطولة.

وضمت القائمة كلًا من: سعد الشيب، محمد البكري، يوسف حسن، طارق سلمان، خوخي بوعلام، حسن الهيدوس، أكرم عفيف، حامد إسماعيل، المعز علي، بسام الراوي، كريم بوضياف، عاصم مادبو، علي عفيف، عبدالعزيز حاتم، أحمد علاء، سالم الهاجري، عبدالرحمن محمد، أحمد فتحي، تميم المهيزع، عبدالكريم حسن، بيدرو ميجل، المهدي علي، إسماعيل محمد، أحمد معين، سلطان البريك، عبد الله عبد السلام، مصعب خضر وعبدالعزيز الأنصاري.

يُذكر أن بطل آسيا 2019 سيلعب في المجموعة الثانية من البطولة ومعه منتخبات الأرجنتين وكولومبيا وباراجواي.