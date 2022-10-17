الاتحاد القطري يطلب تغيير موعد كأس آسيا 2023

قطر فازت بحق تنظيم البطولة بعد انسحاب الصين

كشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن طلب الاتحاد القطري من نظيره الآسيوي تغيير موعد كأس آسيا 2023، وذلك بعد فوز البلاد بحق تنظيم البطولة.

الاتحاد القاري كان قد أعلن اليوم الإثنين رسميًا فوز قطر بملف تنظيم كأس آسيا 2023، والتي كانت مقررة أن تُقام في الصين.

الصين كانت قد اعتذرت عن تنظيم البطولة القارية بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد نتيجة جائحة كورونا، حيث كان من المفترض أن تُقام البطولة في 10 مدن صينية خلال الفترة من 16 يونيو إلى 16 يوليو 2023.

واستطاع الملف القطري أن يهزم نظيريه الكوري الجنوبي والإندونيسي، وذلك بعد انسحاب أستراليا وعدم تقدم السعودية التي فضلت التركيز على ملف استضافة كأس آسيا 2027 الذي تتنافس خلاله مع الهند.

الإعلان عن فوز قطر بتنظيم كأس آسيا 2023 مقترنًا بإقامتها في الصيف القادم فجر موجة من الانتقادات للعب كأس العالم 2022 في الدولة الخليجية خلال الشتاء الجاري.

وأشار عدد من الصحفيين والمتابعين إلى أن إقامة البطولة القارية في صيف 2023 يعني جاهزية قطر لاحتضان المونديال في موعده المعتاد خلال يونيو ويوليو، منتقدين بشكل حاد قرار فيفا تقديمه لنوفمبر وديسمبر.

الشرق الأوسط أكدت أن علي الصلات المتحدث الرسمي للاتحاد القطري لكرة القدم أكد على التقدم بطلب للاتحاد الآسيوي لنقل موعد النسخة القادمة من كأس آسيا من يونيو 2023 إلى يناير 2024.

وقد أشارت عدة مصادر صحفية إلى أن الاتحاد الآسيوي لم يُعلن عن موعد البطولة بعد، من المتوقع جدًا تغييره لتُلعب في الشتاء بدلًا من الصيف.

يُشار إلى أن كأس آسيا أقيمت تاريخيًا في أكثر من موعد، وقد أقيمت النسخ الثلاثة الأخيرة في يناير فيما لعبت نسختا 2004 و2007 في يونيو ويوليو، وما قبل ذلك كانت تُنظم البطولة خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.

يُذكر أن قطر سبق أن نظمت كأس آسيا مرتين، عامي 1988 و2011، وقد نجح المنتخب القطري في الفوز بلقب النسخة الأخيرة.