فيديو - الاتحاد يتلقى الهزيمة السابعة بالموسم الجاري أمام الفيصلي

العميد هُزم كذلك أمام الفيصلي ذهابًا وإيابًا الموسم الماضي

سقط الاتحاد في فخ الهزيمة أمام الفيصلي، بالهزيمة بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

الضيوف كانت لهم مبادرة هز الشباك، حيث أرسل يوسف الجبلي عرضية رائعة قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، وضعها ويليام ألفيس بسهولة في الشباك.

العميد عاد في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الثاني، بعدما استقبل حمدان الشمراني عرضية من ضربة ركنية، حولها برأسية في المرمى.

وشهدت الدقيقة 73، إشهار حكم اللقاء الكارت الأصفر الثاني لحمدان الشمراني ليخرج مطرودًا من المباراة، إثر تدخل عنيف.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بخمس دقائق، خطف الفيصلي هدف الفوز وسط تمركز سيء للغاية من مدافعي الإتي، حيث استقبل خالد الغامدي عرضية أرضية، مرت من أمام فواز القرني؛ حارس العميد، ليضعها اللاعب بسهولة شديدة في المرمى.

الهزيمة جمدت رصيد الإتي عند النقطة 12 في المركز الـ13، بينما ارتفع رصيد الفيصلي إلى النقطة 20 ليرتقي إلى المركز الخامس، ليتساوى في النقاط مع الهلال والأهلي، اللذين يتفوقان بفارق الأهداف.

وتعد هذه هي الهزيمة السابعة للنمور خلال الموسم الجاري، حيث لم ينتصروا سوى في أربع مباريات، بجانب أن إخفاقهم أمام الفيصلي مستمر، فلم ينتصروا عليه سواء ذهابًا أو إيابًا في الموسم الماضي.