هدف بأقدام يونانية .. الاتحاد يخسر أول ثلاث نقاط أمام الفيحاء

الدوري السعودي 2021-22 يُفتتح بخسارة العميد

افتتح اتحاد جدة الموسم الجديد 2021-22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالهزيمة أمام الفيحاء بهدف نظيف، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول، عن طريق تسديدة من داخل قوس الـ18، بأقدام اليوناني باناجيوتس، إذ سكنت الكرة يمين حارس المرمى البرازيلي مارسيلو جروهي.

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بالطريقة نفسها كان العميد قد افتتح الموسم الماضي، إذ تلقى الهزيمة وقتها على أرضه أمام الاتفاق، بثنائية مقابل هدف وحيد.

لكنه تدارك الأمر، ونجح في إنهاء الموسم في المركز الثالث بجدول الترتيب، وبالتالي المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن تستأنف مباريات الجولة الأولى على مدار الثلاثة أيام المقبلة، إذ تقام غدًا الخميس، ثلاث مباريات بين أبها والشباب، الرائد والفتح، والحزم والتعاون.

أما بعد غد فيلتقي النصر بضمك، والأهلي بالفيصلي، وفي اليوم التالي، يواجه الاتفاق الباطن، والهلال الطائي.