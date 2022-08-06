الاتحاد الفرنسي يرفض التصديق على عقد جالتييه مع باريس

أزمة يجب حلها في أقرب وقت ممكن

أزمة جديدة يواجهها نادي باريس سان جيرمان قبل بداية الموسم الحالي، وهذه المرة مع الاتحاد الفرنسي بخصوص مدربه كريستوف جالتييه.

مدرب نيس السابق تم تعيينه خلال الصيف الحالي خلفًا للأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، لبداية الثورة الشاملة التي يسعى لها رئيس النادي ناصر الخليفي.

ومع الملامح الجيدة التي ظهر بها باريس في الفترة التحضيرية، يبدو أن جالتييه سيكون في مأزق ببداية الموسم الجديد من الدوري الفرنسي.

ما هي مشكلة جالتييه؟

كشفت صحيفة "ليكيب" عن رفض الاتحاد الفرنسي للمصادقة على العقد الموقع بين باريس وجالتييه لمدة موسمين، بعد نهاية رخصة "UEFA PRO" التدريبية الخاصة به.

وأوضحت أن الرخصة التي يحملها مدرب باريس الجديد يجب تجديدها كل ثلاثة مواسم وهو ما لم يفعله جالتييه حتى الآن، مما يمنع الاتحاد الفرنسي من التحقق من صحة عقد المدرب مع ناديه.

وأوضحت أنه بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية لمدربي كرة القدم في فرنسا في 28 يوليو الماضي، تم مطالبة جالتييه بالانتهاء من الإجراءات اللازمة لتسجيل عقده.

كيف يتصرف جالتييه لحل الأزمة؟

سيتعين على مدرب باريس كتابة خطاب إلى الاتحاد الفرنسي، ليؤكد لهم أنه سيقوم بتجديد الدبلومة الخاصة برخصته كمدرب في أقرب وقت ممكن.

وهو ما سيفعله خلال فترة الراحة الدولية القادمة، ليستكمل كافة الإجراءات اللازمة لقيادة باريس للموسم الجديد، وسط توقعات ضخمة له بالنجاح في الثورة التي يقودها رئيس النادي ناصر الخليفي مع المدير الرياضي لويس كامبوس.

ويستعد جالتييه لافتتاح مباريات باريس بالدوري الفرنسي لهذا الموسم، اليوم، السبت، عندما يحل فريقه ضيفًا على كليرمون فوت بالجولة الأولى من البطولة.