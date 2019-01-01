كريم الأحمدي يُعزز أزمة الاتحاد قبل مواجهة الفتح في الدوري السعودي

أزمة كبيرة يمر بها الاتحاد

يستعد الاتحاد لمواجهة الفتح في الجولة الـ13 من الدوري السعودي مساء السبت المقبل في مكة المكرمة، ويعيش الفريق أزمة حقيقية على صعيد لاعبيه الجاهزين للقاء.

الاتحاد كان قد خسر مباراة الجولة السابقة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بسقوطه أمام الفيحاء بنتيجة 4-1 وهو ما أدى لتجمد رصيده في جدول ترتيب الدوري عند 12 نقطة.

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وعاش الفريق الغربي أزمة كبيرة على صعيد الغيابات خلال مواجهة الفيحاء، إذ غاب عنه الثلاثي أمين بخاري وسعود عبد الحميد وهارون كمارا لتواجدهم في معسكر المنتخب الأولمبي السعودي، وكذلك زياد الصحفي للإصابة، والمدافع المغربي مروان دا كوستا الذي رحل عن الفريق وأعلن فسخ عقده معه لتأخر سداد مستحقاته المالية.

المغربي كريم الأحمدي عزز تلك الأزمة بعدما أضيف لقائمة الغيابات للإيقاف، بعد حصوله على بطاقة صفراء خلال مواجهة الفيحاء، ليُصبح عدد الغائبين عن مباراة الفتح 6 لاعبين.

ويُحاول الهولندي هينك تيك كات المدير الفني للاتحاد سد ذلك النقص بالاستعانة ببعض اللاعبين العائدين من الإصابة أو الإيقاف وأبرزهم حمدان الشمراني الذي غاب عن مباراة الفيحاء للإيقاف.

وشهد مران الأمس للاتحاد حديث مطول وجهه تين كات للاعبين مطالبًا إياهم بمضاعفة الجهود للفوز بالمباراة، كما عمل على معالجة بعض الأخطاء التي ظهرت خلال المباراة السابقة وتسببت بالخسارة الثقيلة.