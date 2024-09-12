بقيادة دومينجوس سواريز .. قرار حاسم في الاتحاد قبل المباراة الأولى في كأس الملك

قرار للمرة الثانية في الموسم الحالي..

اتخذ البرتغالي دومينجوس سواريز، الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد السعودي، والمدير الرياضي الإسباني رامون بلانيس، قرارًا مهمًا؛ قبل مباراة الفريق الأولى في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

الاتحاد يواجه العين، يوم 24 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي 2024-2025.

ووفقًا للإعلامي الرياضي ماجد هود، رفض دومينجوس وبلانيس، طلب حكام أجانب لمباراة العين، التي ستقام على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة.

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هود كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، عن أن تفضيل الرئيس التنفيذي والمدير الرياضي، إسناد مهمة إدارة مباراة الاتحاد والعين إلى طاقم تحكيم محلي.

وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن هذه هي المرة الثانية في الموسم الحالي، التي يفضل فيها دومينجوس سواريز ورامون بلانيس، الاعتماد على حكام محليين بدلًا من أجانب، بعد لقاء الوحدة.

جدير بالذكر أن الاتحاد سيستضيف الوحدة، مساء يوم 15 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.