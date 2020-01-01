خاص | الاتحاد يتوصل لاتفاق مع كاريلي حول تجديد عقده

المدرب يحقق نتائج جيدة جدًا

أفادت مصادر خاصة لجول النسخة العربية أن إدارة الاتحاد توصلت لاتفاق مع المدرب فابيو كاريلي لتجديد عقده الذي ينتهي مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.

المدرب البرازيلي تولى تدريب الاتحاد خلفًا للهولندي هينك تين كات في منتصف الموسم الماضي بعد فترة مؤقتة لمساعده بيتر هامبرج، وقد نجح في تحقيق نتائج جيدة وأبقى الفريق في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

ويُحقق الاتحاد هذا الموسم نتائج جيدة جدًا، إذ يتواجد حاليًا في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة، وقد نجح في التأهل لدور الـ8 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وحقق نتيجة إيجابية في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال أمام الشباب وهي التعادل 2-2 في الرياض.

العميد كان قد وقع مع كاريلي عقدًا يمتلك لعام ونصف في فبراير 2020، وتنوي الإدارة برئاسة أنمار الحائلي الحفاظ عليه للموسم القادم بعد التطور الملحوظ في أداء ونتائج الفريق.

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يُشار إلى أن الاتحاد يستعد حاليًا لمواجهة الرائد يوم الإثنين القادم ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي.