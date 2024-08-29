"توصلنا إلى اتفاق مع النصر للتعاقد مع ساديو ماني ولكن!" .. لؤي مشعبي يعلن حسم صفقتين رسميًا

صفقات الاتحاد القوية تتواصل..

أعلن لؤي مشعبي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد السعودي "غير الربحية"، حسم صفقتين جديدتين للفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي.

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الاتحاد ضم العديد من اللاعبين المحليين والأجانب، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ على رأسهم الثلاثي المحترف "الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش، متوسط الميدان الجزائري حسام عوار والجناح الفرنسي موسى ديابي".

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وكشف مشعبي في تصريحات نقلتها صحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الخميس، عن توصله إلى اتفاق مع نادي الشباب السعودي؛ للتعاقد مع الجناح الأيسر البلجيكي يانيك كاراسكو.

وأشار رئيس شركة الاتحاد "غير الربحية"، إلى بعض التفاصيل البسيطة التي كان يجب التوصل إلى اتفاق بخصوصها مع كاراسكو ووكيله؛ وهو ما تم رسميًا اليوم.

وإلى جانب الجناح البلجيكي.. أكد لؤي مشعبي على حسم التعاقد مع مدافع محلي - لم يذكر اسمه -، لافتًا إلى أن إتمام الصفقة والإعلان عنها، سيكون يوم الغد الجمعة.

وشدد مشعبي على أن هُناك صفقة أخيرة ستأتي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الحالية؛ لمدافع أجنبي - لم يكشف عن هويته أيضًا -.

وبخصوص النجم السنغالي ساديو ماني.. أوضح مشعبي أن الاتحاد توصل إلى اتفاق مع نادي النصر السعودي، لضم اللاعب بشكل رسمي؛ ولكن الصفقة لم تتم في النهاية.

وعن سبب فشل الصفقة.. اختتم رئيس العميد الاتحادي تصريحاته؛ بالقول: "لا أعرف.. أنا ليس في نادي النصر، لكي أخبركم ماذا حدث بالظبط".