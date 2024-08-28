نادٍ عاصمي وثنائي الشرقية ينتظرون قرار رامون بلانيس بشأن ثنائي الاتحاد المعاقب

أيام قليلة ويُغلق سوق الانتقالات في السعودية

تنتظر عدة أندية قرار الاتحاد وتحديدًا مديره الرياضي، رامون بلانيس، بشأن الثنائي المعاقب، تمهيدًا لمحاولة التعاقد معه قبل غلق سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

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صحيفة الشرق الأوسط السعودية كشفت النقاب عن محاولات للصلح بين بلانيس والثنائي، فرحة الشمراني وطلال حاجي، بعد الأزمة التي اندلعت بينهما على خلفية أحداث المباراة الودية للاتحاد أمام فارينزي خلال معسكر الفريق الإعدادي في إسبانيا.

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الثنائي الشاب بجانب عبد الرحمن العبود وحسن كادش وآخرين كان قد دخل في اشتباكات عنيفة مع لاعبي فارينزي مما اضطر الحكم لإنهاء اللقاء عند الدقيقة الـ80، وقد اتخذ بلانيس عدة قرارات عقابية بشأن الشمراني وحاجي بدأت بطردهما من المعسكر الخارجي وإعادتها إلى جدة ثم فرض تدريبات انفرادية عليهما لمدة 10 أيام في مقر النادي وأخيرًا إبعادهما عن الفريق الأول وإرسالهما للتدرب مع فريق الشباب.

الشرق الأوسط أوضحت أن محاولات الجهازين الفني والإداري إقناع بلانيس بالصفح عن اللاعبين وقبول اعتذارهما وإعادتهما للفريق الأول لم تنجح حتى الآن، وهو ما فتح الباب نحو رحيلهما قبل غلق سوق الانتقالات في الثاني من سبتمبر القادم.

وتُحاول أندية الشباب والقادسية والاتفاق والخلود استغلال تلك الأزمة وتوقف مفاوضات تجديد عقد الشمراني الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري ومحاولة ضمه هذا الصيف أو مع دخوله الفترة الحرة في عقده خلال يناير القادم، فيما أبدى الاتفاق والخلود اهتمامهما بالتعاقد مع حاجي.