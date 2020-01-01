مهاجم الاتحاد: الفوز هدفنا الوحيد أمام الشباب، التعادل مثل الخسارة

مباراة مثيرة متوقعة مساء اليوم

يستقبل الاتحاد مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة فريق الشباب في ختام مباريات الجولة الـ20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

ويأمل الفريق في تحقيق الفوز للخروج من المركز الـ13 الذي يقبع به منذ فترة طويلة، وقد أكد مهاجمه عبد العزيز العرياني أن الفوز والحصول على النقاط الثلاثة هو هدف الفريق الوحيد اليوم، واصفًا التعادل بأنه مثل الخسارة.

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وأضاف العرياني لصحيفة الاقتصادية السعودية " مواجهة الشباب اليوم لابد أن نفوز بها ونحقق الفوز السادس لنا في الدوري، لنخفف الضغط على الفريق، ونخوض باقي المباريات في المسابقة بضغوط أقل، لذا فهي مباراة مصيرية قبل عشر جولات من ختام المسابقة".

"سنلعب من أجل الفوز فقط، التعادل مثلة مثل الخسارة، عشر هزائم في الدوري كثيرة ولا تليق بنا ولا بالنادي الذي نمثله، إننا في ظروف صعبة يعرفها الجميع، سنكون اليوم بثوب جديد بعد الاستقطابات الجديدة وتأقلمهم مع الفريق، خروجنا من هذه الأزمة ليس أمرًا سهلًا، نطمح إلى الانتصارات وإسعاد جماهيرنا، حتى نعود إلى مكاننا الذي تعود الجميع مشاهدتنا فيه، نحتاج بذل جهد أكبر".

أضاف صاحب الـ23 عامًا "سنبدأ رحلة العودة إلى الانتصارات، لا أحد يعلم كم نعاني مشاكل نفسية بسبب وضع الفريق، نشعر بما يشعر به جمهور الاتحاد حاليًا، هم يشاهدون فريقهم بهذه الظروف الصعبة، ولا يريدون زيادة صعوبة المرحلة المقبلة عليهم".

"رغم عدم تشابه الظروف بين فريقنا والشباب، إلا أننا اليوم سنكون مختلفين في كل شيء، لن نلعب بالروح فقط، بل سنلعب بكل ما نملك من أجل الفوز، نحن محتاجون إلى الفوز، محتاجون إلى دعم جمهورنا اليوم من أجل الاتحاد، ولا شيء غيره".

يُشار إلى أن الاتحاد سيُواجه الشباب مجددًا مباراتين في نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.