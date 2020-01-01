بريجوفيتش: سعيد وحزين بسبب الهدف ضد الشباب

مباراة مثيرة في الجولة الثامنة من الدوري السعودي

أظهر ألكساندر بريجوفيتش مهاجم الاتحاد مشاعر مختلطة بسبب هدفه أمام الشباب في مباراة الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

المهاجم الصربي افتتح النتيجة للفريق الجداوي في الشوط الأول بعد متابعة سهلة لعرضية جاري رودريجيز، فيما سجل المدافع إيجور لكنوفسكي هدف التعادل للفريق العاصمي برأسية متقنة في بداية الشوط الثاني.

بريجوفيتش عاد للاتحاد بداية الموسم الجاري بعدما حُذف اسمه من قائمة الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة لعدم اقتناع المدرب فابيو كاريلي بمستواه وتفضيله التعاقد مع ويلفريد بوني، لكن الأداء السيئ جدًا للمهاجم الإيفواري دفع الإدارة لفسخ عقده وإعادة المهاجم الصربي للقائمة.

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صاحب الـ30 عامًا نجح في إحراز هدفه الأول مع العميد هذا الموسم، وقد أبدى سعادته الكبيرة بذلك، لكنه في نفس الوقت عبر عن حزنه كون الهدف لم يستطع جلب نقاط الفوز الكاملة للفريق.

إذ قال للقنوات السعودية الرياضية "سعيد جدًا بالهدف الأول لي هذا الموسم، الأهداف بالتأكيد مهمة جدًا لأي مهاجم، لذا سعدت بالهدف ومساعدة الفريق، لكن للأسف لم يكن الهدف كافيًا لتحقيق الفوز، المباراة كانت صعبة وقوية وجيدة من جانبنا، بدأنا جيدًا لكننا أهدرنا عدة فرص للتسجيل، أعتقد أننا نتقدم تدريجيًا ونقدم أداءً أفضل كل مباراة عن السابقة".

أضاف حول الضغوطات التي تعرض لها لعدم التسجيل ومطالبة الجماهير له بمساعدة الفريق بأهدافه "أحب التسجيل في كل المباريات، وليس مجرد هدف واحد بل عدة أهداف، الضغوطات جزء من كرة القدم، أنا أبذل قصارى جهدي لمحاولة مساعدة الفريق".

بريجوفيتش أتم مؤكدًا أنه كان يتمنى تواجد جمهور الاتحاد معهم في الملعب لدعمهم عن قُرب، مشيرًا إلى رغبتهم جميعًا إسعادهم وتحسين وضع الفريق.

التعادل رفع رصيد الاتحاد للنقطة الـ13 ليتساوى مع الفيصلي والقادسية والأهلي في المركز الثالث، فيما حافظ الشباب على تواجده ثانيًا بتقدمه للنقطة الـ15، علمًا أن الأهلي يمتلك فرصة خطف الوصافة حال فاز على النصر مساء غدٍ السبت.