لم يعد للأحمر مكانًا .. الاتحاد السوري لكرة القدم يغير شعاره

الشعار القديم كان يكتسي باللون الأحمر..

واكب الاتحاد السوري لكرة القدم التغييرات السياسية التي تشهدها بلاده خلال الأيام الحالية، بتغيير آخر في شعاره الذي كان معتمدًا لسنوات طوال.

الاتحاد السوري كان قد أعلن في الأيام الماضية إيقاف الدوري المحلي بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد وصعوبة إقامة المباريات بشكل طبيعي.

وبالتزامن مع هذه الأحداث، قام اتحاد كرة القدم في البلاد بتغيير شعاره الذي كان يكتسي باللون الأحمر إلى اللون الأخضر، وذلك عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

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تلك الخطوة قوبلت بردود أفعال كبيرة عبر الجمهور على التحرك الذي قام به الحساب صباح الأحد، والذي أعرب الكثير منه عن تمنيه أن تشهد كرة القدم في البلاد طفرة كبرى خلال الفترة المقبلة، على أمل التواجد في كأس العالم 2030.

وكان نسور قاسيون قد خسروا فرصة المشاركة في مونديال 2026 بعدما تلقوا الهزيمة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة للحدث العالمي بالهزيمة أمام المنتخب الياباني بخماسية نظيفة، بعد العبور من عقبة كوريا الشمالية بالفوز بهدف نظيف، في نوفمبر 2023.